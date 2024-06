Nicolò Barella ha rinnovato con l'Inter fino al 2029. Accordo verbale fin da subito, mai problemi nella negoziazione. Già a gennaio Riad Barella era già d'accordo con l'Inter. Poi ci sono voluti un po' di mesi per ufficializzarlo perché si aspettavano novità sulla proprietà. Una volta che Oaktree è subentrato a Suning, gli è stato sottoposto l'accordo del rinnovo con Barella e Oaktree ha detto lo firmiamo subito.

Trattativa non difficile: se avesse voluto guadagnare più soldi, avrebbe accettato la corte delle squadre che lo hanno inseguito come Liverpool e Manchester City. Ha sempre voluto rimanere all'Inter e non c'è stato nessun problema nel rinnovo con l'Inter.