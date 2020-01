Barella: “In Nazionale ci si arriva con tanto impegno e sudore. Il gol? Con Cagliari e Inter…”

Ai microfoni di Inter Tv, Nicolò Barella ha parlato di quello che la Nazionale rappresenti per lui. “In Nazionale ci si arriva con tanto impegno, voglia di sudare e anche un po’ di ambizione. Per me è stato un bel traguardo. A un certo punto della mia carriera pensavo fosse una cosa difficile, poi piano piano pensavo che si potesse realizzare questo sogno e poi ce l’ho fatta. L’inno? È un bel momento, senti l’unione non soltanto con i tuoi compagni ma anche con tutto lo stadio. È forse il momento che ti carica di più della partita. Gli Europei? L’Italia ci arriva bene, con mister Mancini abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo cercato di creare una impronta e di riportare la gente negli stadi dopo tutto quello che era successo con la nazionale. CI siamo riusciti e adesso dobbiamo guadagnarci ancora più rispetto. La Finlandia? Bello, il primo gol in Nazionale. Tutti i miei compagni mi prendono in giro e dicono che è un autogol, in verità è un gol mio. C’è una foto dell’esultanza in cui sto urlando, è stato un momento bello. Col Cagliari prima e con l’Inter poi non avevo questa ossessione per il gol, invece con la Nazionale volevo provare questa emozione“.

(Inter Tv)