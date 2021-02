Inter, Barella: “Tutto quello che faccio è merito della squadra. Mancavano i gol ma…”

Ci aveva pure provato prima di arrivare al gol e il portiere avversario si era superato. Barella però non si è scoraggiato e ha firmato la rete del vantaggio nella gara contro la Fiorentina. Il giocatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Skysport alla fine della gara. Questo è quanto ha detto:

-Partiamo dalla partita, quanto è importante questa vittoria in questo momento?

Diciamo che le vittorie sono tutte importanti, ma siamo stati bravi a riprenderci la vittoria dopo una battuta d’arresto. Sempre un campo difficile questo di Firenze, probabilmente potevamo chiudere prima la partita. Ho avuto delle occasioni però ci prendiamo questa vittoria e siamo contenti.

-Sei autocritico, ma stiamo vedendo il miglior Barella?

Diciamo che prima mancavano i gol ma ora stanno arrivando anche se oggi potevo fare meglio. Tutto quello che sta arrivando è arrivato grazie alla squadra. Mi stanno mettendo nelle condizioni di fare quello che faccio e li ringrazio.

-Il tweet di Marchisio? A chi somigli?

Grazie a Claudio per le belle parole, un piacere riceverle da lui. Probabilmente somiglio anche a lui come giocatore, segnava di più. Magari riesco a fare tutti i gol che ha fatto lui in carriera. Lascio giudicare voi, io provo a fare del mio meglio.

Getty Images-Cattelan: “Io ti amo Barella…”

Grazie a Cattelan per lo spazio che ha fatto nel monolocale. Sa che lo stimo e sono contento sia ricambiato.

-Qualche gol in più, farai gol anche di testa? Innanzitutto bravo. Conte ti ha chiesto compiti diversi oggi?

Sicuramente Alexis e Lautaro hanno caratteristiche diverse. Alexis se la viene a prendere dietro, con Lauti siamo più diretti, apre qualche spazio. Il mister non mi ha chiesto nulla di diverso rispetto alle altre gare. Perché mi ha chiesto di inserirmi e di dare una mano al centrocampo.

