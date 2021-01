Barella: “Conte ha creduto in me. Io e lui molto diretti. All’inizio ho fatto fatica, ma…”

Nella lunga intervista rilasciata a Diletta Leotta per Dazn, Nicolò Barella ha parlato anche del suo rapporto con Antonio Conte. Entrambi molto diretti, il centrocampista ha voluto ringraziare il suo allenatore per la fiducia che gli ha trasmesso quando è arrivato all’Inter.

“Con lui ho un bel rapporto, è uno abbastanza diretto come lo sono anch’io, ci diciamo le cose in faccia. Mi ha aiutato nella mia crescita, ha creduto in me. Devo tanto a lui come devo tantissimo agli allenatori che ho avuto perché mi hanno sempre insegnato qualcosa. Ma lui mi ha fatto fare lo step che mi serviva per arrivare in una grande squadra. All’inizio ho fatto fatica, lui con la sua fiducia e il suo atteggiamento mi ha aiutato a sentirmi più tranquillo“.

(Dazn)