Zenga: “Inter, una cosa può fare la differenza. Barella? Vi racconto una cosa. Bastoni…”

“Il campionato dell’Inter? È in linea con le aspettative”. A dichiararlo è Walter Zenga in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport . L’ex portiere sottolinea il buon campionato della squadra di Conte, anche se alla mente torna ancora il quarto posto nel girone di Champions League. “Spiace per il quarto posto nel girone di Champions. C’è anche la Coppa Italia da vincere, la possibilità di chiudere alla grande c’è: senza dimenticare la mancanza dell’impegno europeo, che può fare la differenza in positivo“.

Eppure il Milan non molla.

“Vero, ma i nerazzurri hanno un qualcosa in più come scelte. In ogni caso, Pioli è bravissimo e non sono sorpreso dai risultati: ha dovuto far fronte a tante assenze, per Covid-19 e infortuni vari, ed è sempre riuscito a fare di necessità virtù. E dire che la società pensava di sostituirlo con Rangnick… Ah, quasi dimenticavo: super anche Maldini, finalmente l’ambiente gli sta riconoscendo i giusti meriti”.

Tanta Inter in Nazionale: una novità rispetto al passato.

“Inevitabile parlare di Bastoni e Barella. Pensi: volevo Alessandro quando ero al Crotone, purtroppo non se ne fece nulla. Su Nicolò, beh… che dire: ne parlai per la prima volta con Giulini nel 2014, quando era in Primavera e in Prima Squadra c’era Zeman. Il presidente, lo ricordo benissimo, mi disse: ‘Walter, questo ragazzo è veramente forte’. Direi che il tempo gli ha dato ragione. Un applauso a Conte, che è riuscito a valorizzare entrambi”.

La situazione societaria la preoccupa o incuriosisce?

“Impossibile rispondere, pochi conoscono i dettagli. Mi limito a dire che il periodo storico è complicatissimo per chiunque, Inter compresa, club che conta su 60-65.000 abbonati. Le perdite economiche sono state enormi, ci può stare che le proprietà facciano determinate valutazioni. Detto ciò, spero seriamente che si possa voltare pagina”.

(Gazzetta dello Sport)