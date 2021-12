Inter, Barella sommelier, i desideri del 2022? “Vorrei la seconda stella”

Siparietto su Skysport durante l'intervista al calciatore nerazzurro: ad una lista di vini sono stati associati degli obiettivi e lui ha parlato dei suoi

Ha una passione per i vini. E tra i pochi momenti che si concede di condividere sui social ci sono quelli tutti da festeggiare con un cin cin. Così Skysport ha giocato con la passione di Nicolò Barella. E durante l'intervista realizzata oggi gli è stata presentata anche una carta dei vini ognuno dei quali legati ad un obiettivo, dal Mondiale fino alla seconda stella per l'Inter. Ad ogni obiettivo è stato associato un vino: prosecco per scudetto, vini europei e i magnum con i grandi obiettivi, seconda stella e Mondiale.