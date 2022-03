Barella è tornato, superata la fase 1. Fondamentale il lavoro di Inzaghi e dello staff

Il centrocampista è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Inter a San Siro contro la Salernitana per 5-0

"Abbiamo visto la fase 1 della gestione Barella. Che non è quella fisica, evidentemente, se è vero come è vero che Nicolò è rimasto in campo per 90’ anche ieri sera, nonostante un risultato ampiamente deciso. La fase 1 è mentale. È nel lavoro di Inzaghi e del suo staff, che l’ha tranquillizzato nelle ultime ore, trasmettendogli serenità e fiducia, a fronte di un giocatore che non si dava pace per le ultime prestazioni negative. Il risultato è quel che si è visto a San Siro. Fermare gli occhi sui due assist è riduttivo. Barella ha firmato una serie che sa di record: ha messo il piede in tutte e cinque le azioni dei gol nerazzurri", sottolinea La Gazzetta dello Sport.