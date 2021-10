Inter, via Sanchez? Spazio per un colpo a gennaio: “C’è da tempo la proposta di Raiola”

L'eventuale partenza a gennaio di Alexis Sanchez potrebbe spalancare le porte di Appiano Gentile a un rinforzo in attacco, per l'Inter

Secondo quanto scrive calciomercato.com, non è affatto da escludere il nome di Marcus Thuram, già inseguito dai nerazzurri la scorsa estate, prima che un infortunio lo togliesse dalla corsa alla maglia interista. Mino Raiola, agente del calciatore, lo propone da tempo alla società:

"Un gradimento che non si è sopito e che è testimoniato anche dai contatti con Mino Raiola, il suo agente, che continua a proporlo alla dirigenza nerazzurra che però, prima di poter pensare ad un investimento sia a gennaio che in estate, dovrà prima di tutto cedere almeno uno degli esuberi con lo stipendio più alto in rosa, Alexis Sanchez. Senza la sua cessione difficilmente ci sarà margine per l'Inter di affondare il colpo", si legge.