Barella è il vero termometro dell’Inter. Ieri al fischio finale sembrava…

Come contro il Barcellona, Nicolò Barella ha trovato il gol anche con la Salernitana. Prova da vero Barella che in questo inizio di stagione sembrava solo la brutta copia del centrocampista ammirato in passato. "Il sardo è probabilmente il vero termometro dell’Inter. Se lui è acceso, si accende tutta la squadra", sottolinea il Corriere dello Sport. "A Barcellona è stato il trascinatore di un secondo tempo straordinario".