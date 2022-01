Basilea, Cabral va alla Fiorentina. Inter, cambiano gli scenari per Esposito?

Il club svizzero, dopo la cessione del brasiliano, al momento si ritrova senza un attaccante centrale di ruolo

Un inizio da applausi, con 4 gol nelle prime 5 partite di campionato. Poi gli infortuni, gli attacchi dei tifosi e della stampa per alcuni comportamenti non da professionista esemplare e l'espulsione rimediata per una reazione eccessiva nell'ultima gara del 2021. Ora, l'avventura al Basilea di Sebastiano Esposito potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. Il club svizzero, infatti, ha appena ceduto alla Fiorentina l'attaccante brasiliano Arthur Cabral, stella della squadra e bomber da ben 27 gol nella prima parte di stagione, e attualmente si ritrova senza una punta di ruolo in rosa. La dirigenza del club ha promesso almeno due rinforzi, ma al momento Sebastiano Esposito è a tutti gli effetti l'unica opzione possibile per il tecnico Rahmen. O meglio, sarebbe: l'espulsione rimediata a dicembre contro il Grasshoppers gli è costata due turni di squalifica, e il ricorso presentato dal Basilea è stato respinto.