Inter, Bastoni: “Viste le cessioni tutti ci davano perdenti, e invece abbiamo vinto due trofei”

L'orgoglio di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, così come tutta l'Inter , non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è deciso a giocarsi tutte le speranze di scudetto fino all'ultimo. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo Cagliari-Inter, l'ex Atalanta ha detto:

"Non era facile, visto che tutti ci davano per perdenti viste le cessioni che ci sono state. Siamo stati bravi, abbiamo portato a casa due trofei e vedremo domenica come andrà per il terzo. Abbiamo lasciato diversi punti, non solo a Bologna. Ma ora è inutile guardare al passato, dobbiamo pensare a vincere domenica, sperando in un regalo".