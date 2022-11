SM – Bastoni recuperato? Ecco cosa fanno sapere dal ritiro dell’Inter

Ecco gli aggiornamenti di Sport Mediaset in merito alle condizioni di salute di Alessandro Bastoni: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, dal ritiro dell'Inter a Torino fanno sapere che Bastoni ha recuperato dalla febbre ma dal 1' giocherà Acerbi assieme a De Vrij e Skriniar in difesa. Sugli esterni, salgono le quotazioni di Darmian ma al momento resta favorito Dumfries a destra con Dimaro a sinistra. Brozovic è recuperato ma per la panchina, con Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella confermati in mezzo al campo.