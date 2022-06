Bastoni, frenata Tottenham: il difensore vuole solo l’Inter. Skriniar e Lautaro…

Il difensore nerazzurro non ha intenzione di lasciare Milano, respinto l'assalto degli Spurs

Ancora una volta Milan Skriniar ha ribadito il suo amore per i colori nerazzurri: "Il mio futuro è all'Inter", ha detto il difensore slovacco che punta a diventare una bandiera del club. Stesso discorso vale anche per Lautaro che a Milano sta bene e, insieme alla compagna Agustina, sta per aprire un ristorante in città. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, la vera novità riguarda Alessandro Bastoni. "Il Tottenham, e non solo, lo vuole, ma il difensore non sembra particolarmente attratto dalla prospettiva di andare a giocare in Premier. Chissà, forse dipende dal fatto di essere da poco diventato padre di una bambina, ma intanto restare in nerazzurro sembra anche la sua preferenza", si legge sul quotidiano.