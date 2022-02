Bastoni, testa al Liverpool e l’Inter è fiduciosa: la caviglia migliora

Il difensore nerazzurro si è fatto male nella gara con la Roma e vuole recuperare per la gara di Champions che si gioca tra sei giorni

Ci vuole essere e sta provando a mantenere la testa dritta sull'obiettivo. Alessandro Bastoni si è fatto male nella gara tra Inter e Roma ed averlo visto uscire in quel modo, abbracciato a due uomini dello staff medico, con Skriniar che lo incoraggiava aveva fatto pensare a conseguenze peggiori. Il difensore nerazzurro ha poggiato male la caviglia sul prato del Meazza, un trauma distorsivo confermato dagli esami, ma lui ora ha in testa la voglia di recuperare per esserci in Champions.