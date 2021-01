Bastoni interista da sempre, nerazzurro colore della vita. Il gruppo Whatsapp della famiglia…

Diverse le curiosità raccontate dalla Gazzetta dello Sport di oggi su Alessandro Bastoni (ve ne avevamo riportate alcune anche noi qualche tempo fa). In particolare, farà piacere ai tifosi dell’Inter sapere che fin da piccolo il giovane è legato a questi colori. Si legge sul quotidiano: “Tifoso interista da sempre, per lui il nerazzurro è il colore della vita. Appena può scappa a Piadena, dove vive ancora la famiglia. Sono in cinque, i Bastoni: padre, madre e tre figli. Sul cellulare condividono un gruppo whatsapp, si chiama «asso di Bastoni»: quando la Gazzetta, nel marzo di un anno fa, titolò proprio così in prima pagina, apriti cielo. Gli amici del cuore sono quelli di Bergamo, in vacanza però fermi tutti: si va al mare. E possibilmente in Sardegna: l’estate scorsa, dopo le fatiche dell’Europa League, si è ritrovato a duettare in barca con Andrea Bocelli, prima di finire a parlare di Inter. Magari l’estate prossima farà il bis. Prima, però, ha un altro appuntamento: l’Europeo, lo aspetta Roberto Mancini, l’Italia chiama e Bastoni non vede l’ora”.