ESCLUSIVA Luca Bastoni: “Inter il sogno incredibile di Ale. Mia madre si arrabbiò con Conte…”

Per i Bastoni il calcio è questione di famiglia. Da papà Nicola, interista sfegatato, che ha accarezzato la Serie B con la Cremonese, al primogenito Luca, tesserato nelle giovanili del Mantova per qualche anno. Mosaico impreziosito dall’excursus di Alessandro, secondo dei tre figli (Michele il terzo, ndr), tra le principali rivelazioni dell’Inter di Antonio Conte. Un ragazzo cresciuto a pane e pallone, come racconta proprio suo fratello Luca ai microfoni di Fcinter1908.it: “Alessandro ha imparato a leggere e scrivere anche attraverso il calcio: guardando le sue prime partite associava la pronuncia dei nomi delle squadre alle lettere e alle parole che comparivano nella grafica in TV”.

Passione veicolata dai suoi cari e che sembra aver fatto immediatamente breccia nel suo cuore: “Si è appassionato tramite me, che ho quattro anni in più rispetto a lui e giocavo già da qualche anno. Ha sempre seguito me e i miei amici, è cresciuto in mezzo a ragazzi più grandi e questo col senno di poi lo ha aiutato a sviluppare il suo carattere”.