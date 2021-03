Inter, che crescita per Bastoni: la mano di Conte si vede. Il difensore è diventato…

Tra i giocatori che sotto la gestione di Antonio Conte è cresciuto maggiormente, c'è senza dubbio Alessandro Bastoni

Tra i giocatori che sotto la gestione di Antonio Conte è cresciuto maggiormente, c'è senza dubbio Alessandro Bastoni. Il difensore partecipa molto alla manovra, non è raro vederlo nella metà campo avversaria come supporto di Perisic. "Il ragazzo sapeva già rompere la linea per intercettare l’avversario tra le linee, sotto Conte è cresciuto tantissimo e ha imparato altro. E’ diventato un preziosissimo trampolino di ripartenze (vedi Barella-Juve), un Bonucci laterale", spiega la Gazzetta dello Sport.