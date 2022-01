FCIN1908 / Bastoni, niente Italia: Mancini gli ha concesso di stare con la figlia

Il difensore nerazzurro non prenderà parte allo stage a Coverciano

Alessandro Bastoni non prenderà parte allo stage dell’Italia in questi giorni. Alla base di questa novità non un infortunio, come si temeva in mattinata, ma una scelta che riguarda la vita privata del difensore dell’Inter. Come appurato da Fcinter1908.it, su concessione del commissario tecnico Roberto Mancini, Bastoni avrà la possibilità di godersi la piccola Azzurra, nata qualche giorno fa. Al suo posto, convocato il milanista Alessio Romagnoli.