Italia, Bastoni indisponibile. Al suo posto Mancini chiama Romagnoli

Il difensore nerazzurro salterà lo stage in programma durante la sosta del campionato

Alessandro Bastoni non prenderà parte allo stage dell'Italia in questi giorni. La comunicazione arriva direttamente da Coverciano, dove il commissario tecnico Roberto Mancini ha già provveduto a designare un nuovo convocato. Sarà il milanista Alessio Romagnoli, che si aggregherà al gruppo in mattinata, a prendere il posto del difensore dell'Inter.