Bastoni: “Ci teniamo a fare bene, oltre allo scudetto abbiamo un altro obiettivo”

Le parole del difensore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Napoli. Bastoni ha parlato di obiettivo scudetto, ma anche degli importanti step di crescita della squadra.

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Napoli: "Ci teniamo molto a fare bene. Il Napoli è una squadra molto forte in uno stadio molto difficile da affrontare. Siamo pronti alle difficoltà che ci verranno incontro, siamo determinati a fare il meglio possibile. Conosciamo le qualità del Napoli specialmente in fase offensiva, tantissimi giocatori che ci possono mettere in difficoltà".