Inter, Ferri: “Conte come il Trap? Ci sta. Antonio è un grande perché sa…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Il Napoli è una squadra importante e ha un obiettivo, non penso che l'Inter possa temporeggiare per poi accelerare"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Riccardo Ferri , ex difensore dell'Inter, ha parlato così in vista della gara di stasera contro il Napoli: " Le frasi in conferenza ? Antonio è un grande perché sa che attirare l'attenzione su sé stesso vuol dire sgravare la squadra da alcune pressioni. La stagione non è partita in maniera brillante, ma sia Conte che la squadra e la società sono stati bravi a portare avanti il lavoro seguendo le indicazioni di Antonio: hanno capito che la strada fosse quella giusta, quella del lavoro, del sacrificio e del giocare di squadra anche nelle dichiarazioni.

Conte ha sottolineato l'aspetto di volersi mettere davanti a tutti prendendosi le responsabilità: qualche frase ad effetto può risultare importante per lo spogliatoio. Chi ha giocato sa che i calcoli non si possono fare, impossibile giocare focalizzandosi su due risultati: si gioca per vincere. Il Napoli è una squadra importante e ha un obiettivo, non penso che l'Inter possa temporeggiare per poi accelerare: è una squadra che pigia sempre sull'acceleratore. Parallelismo tra Trapattoni e Conte? Sì, ci può stare per come vivono la partita, per certe dichiarazioni a difesa della squadra. I risultati stanno dando ragione al tecnico interista".