Sky – Inter, Caicedo torna in parte in gruppo. Bastoni ci prova: ottimismo per il Liverpool

L'Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare ad Appiano Gentile in vista della cruciale partita di sabato pomeriggio al Maradona contro il Napoli di Spalletti, in cui i nerazzurri si giocano una fetta di scudetto. Come riporta Sky Sport, Gosens, Correa e Bastoni hanno lavorato a parte, mentre Caicedo si è allenato parzialmente con il gruppo e, nel caso riuscisse a svolgere tutta la rifinitura con la squadra domani, Inzaghi potrebbe anche decidere di aggregarlo al resto della squadra per la trasferta in Campania.