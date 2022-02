Zanetti: “Inter, tutto iniziò con questa frase di Ottavio Bianchi. Ora la sfida è…”

Intervistato dal Clarin, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato del suo arrivo in Italia, ma anche della carriera da dirigente:

“La più grande soddisfazione che ho avuto nella mia carriera è stata quando ho ricevuto il mio primo stipendio importante a Banfield e ho detto ai miei genitori di pensare di smettere di lavorare. Non sai quanto ero eccitato per il primo contratto. Quel momento, vedendo le loro facce felici... Ci siamo abbracciati, mia madre si è messa a piangere. Una cosa che ti accompagna per sempre, ti segna”.