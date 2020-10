Inter, Bastoni: “Meritavamo la vittoria. Andremo a Madrid per fare la partita e vincere”

Ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk, Alessandro Bastoni ha analizzato lo 0-0 di Kiev ottenuto dall’Inter di Antonio Conte:

“Meritavamo sicuramente la vittoria, per quello che abbiamo messo in campo. Quando non si vince, non bisogna perdere. Siamo riusciti a strappare un punto alla squadra che ha battuto il Real la scorsa settimana, va bene così. Doppia sfida contro il Real? Andremo lì per fare la partita e vincere, cambia poco chi affrontiamo. Abbiamo un potenziale offensivo ampio: oggi abbiamo preso due traverse, ci sta di non riuscire a buttare dentro la palla. Ma sono soddisfatto della solidità difensiva ritrovata, forse prima l’avevamo un po’ persa“.

(Fonte: Sky Sport)