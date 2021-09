Sky – Inter, Inzaghi sorride: Bastoni recuperato, a disposizione per il Real

Arrivano buone notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi alla vigilia della partita di San Siro contro il Real Madrid, prima gara del Gruppo D

Arrivano buone notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi alla vigilia della partita di San Siro contro il Real Madrid, prima gara del Gruppo D della Champions League 2021-22. Come riportato da Sky Sport, infatti, Alessandro Bastoni, già assente per un risentimento muscolare nella gara di Marassi contro la Sampdoria e in dubbio per la partita contro i Blancos, ha completamente recuperato e, dopo aver svolto l'intera seduta con i compagni, è a disposizione per il match.