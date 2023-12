Bastoni pronto al rientro per Inter-Udinese. Arriva la sua conferma

Il calciatore è infortunato dalla pausa per le Nazionali. Si è procurato un problema al polpaccio in allenamento prima delle partite contro Macedonia del Nord e Ucraina e ha dovuto lasciare la spedizione azzurra. Non era ancora pronto per la sfida contro il Napoli che ha visto infortunarsi, e uscire anzitempo, sia de Vrij che Dumfries e il recupero del centrale italiano è atteso per sabato sera quando a San Siro arriverà la squadra friulana. La conferma è arrivata dallo stesso giocatore che ha risposto "si, si, si" a chi gli ha chiesto se sarà a disposizione per la partita.