Bastoni: “Mi sento Inzaghiano, non vedo l’ora di scendere in campo. Haaland? Ho visto…”

PERCORSO - "Siamo tutti calciatori e persone diverse, abbiamo quattro anni di esperienza in più che a livello europeo fanno la differenza, ora siamo calciatori che sanno quello che vogliono e lo dimostreremo sabato"

GUARDIOLANO - "Come caratteristiche rispecchio il gioco di Guardiola ma mi sento Inzaghiano e sono orgoglioso di giocare qui nell'Inter, non devo dimostrare nulla a nessuno se non ai miei compagni di squadra"

PAURA? - "Non si può avere paura e parlarne sia sbagliato, dobbiamo avere coraggio e andare in campo sereni"

EUROPEO - "Segno del destino avere un club inglese contro? No, sappiamo il loro valore come sapevamo il valore dell'Inghilterra"

CALCIO ITALIANO - "Siamo bravi, nonostante qualcuno ci sottovaluta, siamo bravi ed è difficile batterci, vuol dire che la Serie A è di alto livello"

HAALAND - "Lui ha detto che lo hanno comprato per vincere la Champions, il City non è solo lui. Ho visto un video di Rudiger della semifinale ed è riuscito molto a fermarlo, prenderemo spunto"

PAROLE DI GASP - "Sicuramente le sue parole erano un modo per darci coraggio ma ho molta fiducia in noi, nei miei compagni e nello staff"

MENO PRESSIONE PER NOI - "Loro è normale che partano favoriti, non c'è tensione o paura ma c'è felicità e personalmente non vedo l'ora di scendere in campo"

SOGNI - "Si, è un sogno che in pochi pensavamo di raggiungere, siamo onorati di scendere in campo a Istanbul e con la maglia dell'Inter e faremo di tutto per vincere"

FOTO DEL CAMMINO - "Tre momento? Barcellona e semifinale con Milan, sono una bella foto del nostro cammino. Onana ci ha dato grande sicurezza e portato esperienza. Acerbi lo conoscevo dalla nazionale è un uomo affidabilissimo su tutti i fronti"

ARRIVARE IN FONDO - "Sappiamo quanto è difficile arrivare in fondo e dovremo sfruttare al meglio questa occasione"