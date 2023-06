Inter, Dimarco: “Per noi sogno, per loro ossessione. Siamo orgogliosi di noi”

"Siamo contentissimi di aver raggiunto questo traguardo meritato sul campo. Incontriamo una squadra forte, ma per noi vincere questo trofeo è un sogno. Per loro è un'ossessione".

Come affronterete l'attacco del City?

Dobbiamo fare la nostra partita, da Inter. Non è solo l'attacco a fare la partita,ma tutta la squadra. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato in tutto questo percorso fino alla finale".

Come si può vincere?

Come si può fare male al City?

Abbiamo pensato a sistemare il campionato fino ad ora, da oggi guardiamo il City e proveremo a capire come fargli male".

Cosa fare per non avere rimpianti?

Che voto dai al percorso in Champions League?

"Si danno a fine percorso, per il momento non ne darei".

Messaggio per i tifosi?

"Dico che andremo là e daremo tutto. Sputeremo sangue e daremo il massimo finché la partita non finirà".

"Può darsi, ma sono stati due percorsi diversi. L'Inter nel 2010 era forte, lo siamo anche noi ma loro avevano tanti giocatori esperti e abituati a giocare partite di questo tipo come Eto'o. Noi siamo un grande gruppo e stiamo vivendo questo sogno che si avvererà il 10 giugno sperando con un bel risultato".

"Non è da tutti passare quel girone con Bayern e Barcellona. Normale poi cambino i pronostici, abbiamo dimostrato sul campo di meritare questa finale e ce la giocheremo alla pari".

"Quando inizi a giocare da piccolino in questa squadra speri di arrivare a vincere trofei. Sono contenti, ho lavorato sodo e me lo sono meritato".

Come vivi la notte prima delle partite?

"Dormo bene e ci chiudiamo in una stanza in 6-7 e ci divertiamo. Poi andiamo in campo e cerchiamo di dare il massimo".