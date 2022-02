Ansia Inter, Bastoni rischia il Liverpool. Squalifica e infortunio: Dimarco pronto

Il difensore nell'Inter, squalificato per due giornate dopo il derby, si è fatto male contro la Roma e potrebbe saltare la Champions

"Complicarsi ancora di più la vita dopo i 3 minuti in cui il derby ha cambiato colore non era facile, ma sabato l’Inter andrà al Maradona per respingere il Napoli senza il suo allenatore e senza uno dei suoi assi. Simone Inzaghi è stato squalificato per un turno, ma preoccupa ancora di più l’assenza di Alessandro Bastoni: oltre a dover scontare due turni di squalifica, con la Roma è uscito zoppicando al 45’ per un trauma distorsivo alla caviglia destra (oggi gli esami), ed è a rischio per il Liverpool. Entrambi comunque pagano il dopo-gara, molto più bollente di quanto avevano lasciato intendere le prime scintille", sottolinea La Gazzetta dello Sport.