CdS – Inter, niente battaglia legale con Conte: addio ipotesi più probabile, ma prima…

La vicenda Conte, nonostante le parole di distensione del tecnico, è tutt’altro che chiusa: il club non ha gradito la pesantissima uscita dell’ex ct della Nazionale, ma la questione verrà affrontata solamente al termine della stagione. Secondo il Corriere dello Sport, al momento l’addio rimane l’ipotesi più probabile: “Il clima resta teso e la separazione dopo un solo anno sembra l’opzione più probabile perché le frasi pronunciate a Bergamo hanno lasciato un segno nel rapporto tra il tecnico leccese e la società che ha definito «debole»“.

NIENTE BATTAGLIA LEGALE – “Il club ha raccolto tutto il materiale e ha fatto valutare il contenuto delle interviste ai suoi legali. La prima impressione è che si potrebbe anche procedere con una richiesta di licenziamento per giusta causa, ma l’Inter al momento non è intenzionata a percorrere questa strada. Una battaglia legale non è ciò che cercano Zhang e Marotta. Piuttosto, se Antonio non sposerà davvero il progetto, smettendo di pretendere che ogni cosa sia fatta come vuole lui (dal mercato alla comunicazione passando per la scelta dei dirigenti: vorrebbe un ds a lui più vicino rispetto al confermatissimo Ausilio), questa potrebbe essere una carta da usare nella trattativa per la separazione. […] Per il ribaltone, però, è necessario che l’ex guida del Chelsea rassegni le dimissioni o al massimo che ci sia un’intesa per una buonuscita “soft”“.