Primo gol con la maglia della nazionale maggiore svizzera per Dan Ndoye, seguito anche dall'Inter in chiave mercato

Primo gol con la maglia della nazionale maggiore svizzera per Dan Ndoye . L'esterno classe 2000 del Bologna, monitorato con grande attenzione dall'Inter in chiave mercato, ha realizzato il gol del momentaneo 1-0 in Svizzera-Germania.

Un gol in 14 presenze per Ndoye, valutato circa 25 milioni di euro dal Bologna. Il prezzo può salire ulteriormente in questi Europei: l'Inter osserva con grande attenzione la situazione. E occhio anche al pericolo asta: i radar di tutta Europa sono infatti puntati sulla competizione in Germania...