Suning-BC Partners, si procede a fari spenti: il fondo di Londra avanti a tutti per un motivo

I tifosi dell’Inter attendono novità sul futuro, ma potrebbe volerci ancora del tempo. Bisogna attendere il termine dell’analisi sui conti del club. Esercizio non troppo semplice, in mano ad esperti del settore. “La trattativa tra Suning e BC Partners va avanti a fari spenti sull’asse Nanchino-Londra. La due diligence sui conti del club di viale della Liberazione è ancora in corso e ci vorranno altre 2-3 settimane per concluderla”, spiega il Corriere dello Sport di oggi.

Il fondo con sede a Londra non teme intromissioni dall’esterno ed è in vantaggio su altri possibili acquirenti. Per un motivo: “BC Partners in questo momento è un passo avanti rispetto agli altri soggetti interessanti (fondi americani, svedesi, qatarioti…) perché sta portando avanti la due diligence in esclusiva e, da quanto filtra da ambienti finanziari, avrebbe la convinzione di poter chiudere a una cifra che permetterebbe in futuro di ottenere ricavi dalla cessione del club”.