Giorno – Inter, Bc Partners pronto a rilevare anche la maggioranza. A Suning potrebbe servire…

Arrivano conferme da più parti sulla volontà di Bc Partners di mettersi attorno a un tavolo per trattare l’ingresso nell’Inter. Anche il Giorno conferma la disponibilità del fondo di private equity ad acquisire una fetta dell’Inter. “Anche la maggioranza, qualora ci fossero i margini per farlo, ma questo dipenderà dalla volontà del colosso di Nanchino“, spiega il quotidiano.

“Nei giorni scorsi c’è stato un incontro preliminare tra le parti in video-conferenza, presenti Steven Zhang per l’Inter e Nikos Stathopoulos quale co-head del fondo di private equity. La trattativa è però a uno stato ancora embrionale e tutte le carte devono essere messe sul tavolo per capire se si potrà proseguire o meno”.

“Un nuovo proprietario con una quota importante potrebbe servire a Suning per due motivi: chiudere l’esperienza nel calcio italiano rientrando di un investimento molto corposo, oppure continuare il percorso avendo una sponda importante e potendo quindi immettere un capitale minore sul medio-lungo termine”.

(Il Giorno)