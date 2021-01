Inter, Bc Partners-Suning avanti tutta: Antonello saluta subito? Lo scenario

Procedono spediti i dialoghi tra Suning e BC Partners per la cessione dell’Inter e a breve potrebbero arrivare svolte importanti. “Tutto ciò è sopra la nostra testa”, ha dichiarato a più riprese Beppe Marotta. Le cose però non stanno proprio così. L’avvento di nuovi proprietari porterà inevitabilmente novità nell’organigramma nerazzurro. Si tratterà di un lieve ritocco o di una rivoluzione? E’ ancora presto per dirlo. Intanto in viale della Liberazione si attendono sviluppi sulla trattativa.

A tal proposito, Calciomercato.com rilancia un’indiscrezione che riguarda uno dei massimi dirigenti dell’Inter: “E’ molto insistente una voce che si sta facendo largo in questi giorni e che vorrebbe l’amministratore delegato, Alessandro Antonello, sempre più vicino all’addio. Una separazione che nell’ambiente definiscono addirittura imminente e che in qualche modo potrebbe essere indizio di una trattativa in via di definizione tra Suning e Bc Partners. Accordo che consentirebbe ai nerazzurri di vivere con maggiore serenità i prossimi mesi, dato che a febbraio ci saranno da saldare gli stipendi, mentre per fine marzo sarà necessario onorare i debiti al fine di poter contare sulle licenze Uefa”.