Bellinazzo: “Inter, scadenze ok. Ora Suning si concentra sul suo piano che è…”

L'aggiornamento su quanto sta accadendo in casa Inter sul fronte societario da parte del giornalista del Sole 24 Ore

Queste le sue parole nell'intervento in diretta Facebook con la pagina Inter Dipendenza: "Le ultime novità, dal pagamento degli stipendi all'adempimento delle scadenze sul fronte internazionale, danno all'Inter tempo e serenità. Per la verità, già da qualche settimana ci sono state diverse schiarite. Sappiamo che la Uefa impone di pagare tutti i debiti da calciomercato entro il 31 per non incorrere in sanzioni e l'Inter ha questa priorità, ma non dovrebbero esserci problemi.