Marco Bellinazzo, giornalista esperto di finanza nel mondo dello sport, ha parlato così del momento societario dell'Inter: “L’Inter in questi anni ha posto che le perdite del periodo Covid, che ammontano a circa 300 milioni di euro, dovranno essere coperte entro il 2027. L’operazione fatta ora da Zhang però pone l’Inter in modo di poter arrivare in quell’anno con un futuro societario più chiaro”.