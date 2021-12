Bellinazzo: “Plusvalenze Inter? Nomi fatti hanno valore. Senza intercettazioni non c’è niente”

Marco Bellinazzo, a Tutti Convocati, ha fatto il punto sugli accertamenti della Guardia di Finanza relativi alle plusvalenze dell'Inter

INCHIESTA PLUSVALENZE - "E' un po' l'eco dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus, secondo gli inquirenti gonfiate. Nel caso dell'Inter, l'inchiesta parallela è concentrata in due stagioni per 90 milioni di plusvalenze. Quelle più rilevanti si sono verificati riguardo a giocatori che comunque hanno dimostrato il loro valore, vedi Pinamonti. Ci sono operazioni che vanno anche in senso opposto, vedi quella di Zaniolo. Si cerca qualcosa che attesti un dolo, come per esempio le intercettazioni dei dirigenti della Juventus, altrimenti si resta al palo. E' davvero molto difficile stabilire il valore di un calciatore, anche con il migliore degli algoritmi. Ci sono elementi psicologici e soggettivi che non possono essere inclusi".