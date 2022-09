Bellinazzo: “Con ok allo stadio, Inter diventa appetibile. Tra fondi arabi e americani…”

"C'è in atto un percorso, una parabola, quella degli investimenti cinesi nel calcio europeo che è arrivata alla sua conclusione. Sono stati investiti più di 3 miliardi di euro in tutta Europa e l'Inter era il fiore all'occhiello di tutta questa campagna. Sono cambiate le direttive del governo cinese e il contesto macro-economico. Zhang ha avuto anche problemi interni alla sua galassia, che si è dovuta riequilibrare: sono entrati nuovi soci". Associare Suning alla famiglia Zhang non è più così automatico. Dopo aver investito più di 600 milioni, l'Inter non è più un asset strategico. E' stato imposto l'autofinanziamento, ma un club importante come quello nerazzurro non può reggersi a lungo su questo modello. Il discorso della vendita è sul tavolo da diversi mesi: ci sono dei teaser che girano, ora c'è un punto di riferimento importante, che è il prezzo fatto per la cessione del Milan. Si aspettano ora offerte e interlocutori importanti che possano far fronte a questo tipo di prezzo. C'è però da considerare il fatto che, a differenza del Milan, l'Inter ha un indebitamento non indifferente e questa è una cosa di cui bisognerà tenere conto. L'esposizione finanziaria, a memoria, è tra i 300 e i 400 milioni, forse qualcosa in più. Considerato che gli Zhang hanno speso più di 600 milioni, credo che sotto il miliardo non andranno per non generare una minusvalenza importante.