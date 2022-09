Biasin: “Non parlo a caso, Zhang vende l’Inter. Notizia straverificata, non cerca più soci”

"C'è chi proverà a smentirmi o a minimizzare. Io tendenzialmente non lancio allarmi a caso, se dico questa cosa è perché l'ho verificata da tutte le parti. Da quello che sono riuscito a raccogliere, la famiglia Zhang ha deciso di mettere in vendita l'Inter e ora cerca acquirenti tramite Goldman Sachs. Questo non significa che l'Inter domani verrà venduta, ma che comunque la proprietà cerca un nuovo acquirente. Non so quanto ci vorrà, ma so che la famiglia Zhang cerca acquirenti. Ho avuto questa notizia, l'ho verificata e straverificata e dico quello che so e so che la famiglia Zhang, dopo mesi di ragionamenti, non cerca più un partner per andare avanti, ma è disponibile alla cessione a fronte di un ammontare importante. Questa è la volontà dei proprietari dell'Inter è arrivare a una cessione per 1,2 miliardi".