Scambio Dzeko-Sanchez, Bellinazzo: “Aspetto economico il problema minore, ecco perché”

Ospite negli studi di Sport Italia, Marco Bellinazzo ha parlato del possibile scambio Dzeko-Sanchez. Per il giornalista il problema economico per l’Inter non si porrebbe: “Alla fine ballano 2 milioni, forse 3. Tra l’altro sono il problema minore in questo momento perché se paghi ingaggi netti, puoi sfruttare questa possibilità di pagare le ritenute da maggio con 24 rate. Non credo che sia un problema economico, anche quei 2-3 milioni potrebbero essere tranquillamente ammortizzati. Quella parte in più che dovresti pagare, nel caso dell’Inter prendendo Dzeko, in realtà hai la possibilità, pagando l’ingaggio netto, di pagare le imposte da maggio e in due anni“.

(Sport Italia)