Bergomi: “Conte aveva deciso da tempo di andare via. All’Inter con Inzaghi vorrei…”

resente al Memorial Bellugi, Beppe Bergomi ha commentato l'arrivo sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi, erede di Antonio Conte

"In Inzaghi vedevo la passione e la voglia di arrivare a fare l’allenatore. È un segno di continuità, è giusto andare a prendere un allenatore come lui dopo Conte. Bisogna vedere come andrà il mercato, ma per me è stata una decisione corretta da parte dell'Inter".