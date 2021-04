Bergomi: “Conte in due mosse ha cambiato l’Inter. Ha capito che…”

Le considerazioni dell'ex capitano nerazzurro a proposito del cammino della squadra di Conte

Beppe Bergomi, presente negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato dei meriti di Antonio Conte per il percorso svolto finora dall'Inter.

Queste le sue considerazioni: "Il mio occhio va sulla difesa e i difensori dell'Inter sono bravi, forti. Sanno tutti giocare a calcio, anche lo stesso Skriniar che è cresciuto tantissimo. Ciò che devi fare con loro è non dargli campo: quando Conte lo ha capito, ha abbassato la linea e ha tolto anche il trequartista, avvicinando le punte, ha trovato la quadra. Non vuol dire essere meno spettacolare, perché è bello anche vedere i gol come quello di Barella contro la Juventus o quello col Cagliari".