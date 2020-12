Bergomi su Hakimi: “In certe partite Darmian più funzionale. Sarà spaventoso quando…”

Presente al Club di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato di come Antonio Conte ha gestito Achraf Hakimi in queste prime partite.

Ecco il pensiero dell’ex nerazzurro: “Hakimi è un giocatore dalle grandi potenzialità, ma Conte lo sta gestendo bene. Col Sassuolo c’è Boga, col Borussia c’è Thuram, in quel caso è più funzionale Darmian. Gioca il Bologna, allora mette Hakimi, in questo caso non ha grandi compiti difensivi e infatti ha fatto a fette Hickey. Quando lui imparerà a difendere 1 contro 1, allora diventerà titolare e farà una crescita spaventosa”.

(Sky Sport)