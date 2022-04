Bergomi: “Inter? Dopo il derby aveva perso fiducia: faccio un nome su tutti”

Le parole dell'ex Inter: "Ieri ho visto insufficienze a Correa e Dzeko, ma io penso che insieme si sposino bene"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro lo Spezia: "In alto l'aspetto fondamentale ha contato parecchio: per l'Inter partite fondamentali con Lazio e Milan le ha perse, poi ha vinto con la Juventus e sembra tornata. Per questo sarà importante il derby di martedì. Nelle partite dopo il derby la squadra provava a sviluppare lo stesso gioco ma non in fiducia: su tutti Bastoni, in questo momento fa solo fase difensiva e non è più quell'uomo che crea superiorità in avanti.