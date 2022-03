Bergomi: “Inter, è un problema di testa. Ecco chi può far scoccare la scintilla”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro analizza il momento difficile che sta attraversando la squadra di Inzaghi

"L'Inter ha over performato negli ultimi mesi del 2021, è andata oltre le aspettative. In estate si diceva che senza Conte, Eriksen, Hakimi e Lukaku l'obiettivo era il quarto posto. Poi si è messa a giocare talmente bene, con relativo vantaggio di punti, che si pensava li portasse sino alla fine".

"Invece in un campionato arrivano i momenti di crisi e vanno gestiti. E chissà che il pareggio di Torino tra un mese non si riveli positivo".

Quanto può aiutare il fatto di poter lavorare in settimana soltanto per la partita del weekend?

"Aiuta, ma fino a un certo punto. La cosa più importante è tornare ad essere squadra, fare quella corsa in più per aiutare il compagno in difficoltà. E' quella la chiave per andare oltre l'ostacolo. Magari ci provano ma non ci riescono".