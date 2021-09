Bergomi: “L’Inter può passare il turno. Handanovic? Accanimento esagerato. Suning…”

Intervistato da Il Giornale, Beppe Bergomi ha toccato diversi argomenti

Intervistato da Il Giornale, Beppe Bergomi ha toccato diversi argomenti: dalla lotta scudetto, fino alla Champions dove sono impegnate Inter, Milan, Juve e Atalanta. "Mi aspettavo un grande campionato da parte del Napoli che è un'ottima squadra, ha un tecnico molto bravo e che io stimo come Luciano Spalletti che fa giocare benissimo le sue squadre. Sta gestendo benissimo il gruppo che veniva da anni difficili dal punto di vista ambientale e poi c'è questo Anguissa, che io non conoscevo, che sta facendo davvero bene come interdizione e qualità. Inter e Milan me le aspettavo lì e stanno facendo loro percorso dopo aver chiuso al primo e al secondo posto l'anno passato. Ovviamente la Juventus non me l'aspettavo così attardata dopo sole sei giornate".