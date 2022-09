Bergomi: “Inter? Vado controcorrente, mi è piaciuta. E dico un’altra cosa”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Vittoria fondamentale per stare lì in classifica: affrontare il Torino dopo due sconfitte non era facile"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della vittoria nerazzurra sul Torino: "Vado controcorrente, ma è stata la partita giocata come piace a me: di sofferenza, non una bella Inter ma tutti hanno dato il 100%. Non ho visto gesti di insofferenza, tutti hanno saputo interpretare la gara. E dico un'altra cosa: anche il pubblico, e io lo conosco e nelle difficoltà non aiuta. Hai fatto una vittoria fondamentale per stare lì in classifica: affrontare il Torino dopo due sconfitte non era facile"