Inter, Bergomi: “Lukaku non è un caso, ecco perché. Skriniar? 50 mln non li rifiuto mai”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha commentato così il deludente pareggio nerazzurro contro il Monza: "Per me Lukaku non è un caso, anche se sottolineo che quando è entrato col Monza era una situazione ideale per lui: poteva ripartire bene. Non gli si chiedeva molto, solo una gestione più curata del pallone e far salire la squadra: non è riuscito a fare tutto questo. Non è un caso perché nel primo tempo col Napoli mi è piaciuto, è entrato in tutte le situazioni d'attacco, ho visto un primo tempo buono.

Ecco perché non può essere un caso. L'errore di Sacchi? Nel calcio di oggi nei fuorigioco fischiano anche dieci secondi dopo: questo fa coppia con Milan-Spezia dell'anno scorso. Intanto dobbiamo fare i complimenti al Monza: è allenato bene e ha giocatori moderni che hanno le caratteristiche per mettere in difficoltà squadre come l'Inter. L'Inter sin dall'inizio ha avuto il possesso ma non il dominio: fuori casa ha subito più gol insieme al Bologna, 20 sui 24 subiti.

E' una squadra forte l'Inter, ma è strutturata in una determinata maniera: se chiedi a fare una determinata fase difensiva ai centrocampisti, ce la fanno fino ad un certo punto. Dietro sono buoni difensori ma se li porti a campo aperto fanno fatica, serve protezione. E' una squadra che si stanca, ieri l'Inter era molto stanca. In determinate partite alcuni giocatori puoi anche vederli, giocatori che hanno spunto o gamba: mi viene in mente Bellanova, col Monza potevi farlo giocare.

Skriniar? E' il giocatore più utilizzato dell'Inter. Ma 50 milioni per un difensore io non li rifiuterei mai come principio: devi essere pronto sul mercato ad individuare un certo tipo di giocatore, perché di calciatori ce ne sono tanti".