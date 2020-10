Bergomi: “Rispetto tutti, ma Eriksen non mi entusiasma. Inter, non mi faccio ingannare da…”

Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la prestazione fornita dall’Inter di Antonio Conte all’Olimpico contro la Lazio nell’1-1 di ieri. Lo zio non ha risparmiato qualche critica ai nerazzurri che, a suo dire, sono ricascati in qualche vecchio errore della passata stagione:

“Ho visto un’Inter a due volti. Nella scorsa stagione, la Lazio è un avversario che i nerazzurri hanno sofferto parecchio. E’ stata una partita di personalità, ma fino a un certo punto. Non mi faccio ingannare dalla gara contro la Fiorentina, che non è stata positiva, o dalla grande partita contro il Benevento. Voglio sempre vedere l’Inter contro questi avversari, dove devi fare la differenza e crescere. Bisogna avere la personalità di portarla fino in fondo la partita. Oggi nuovamente si è fatta rimontare. Con i cinque cambi, non bisogna commettere gli errori dell’anno scorso, perché c’è la possibilità di restare sempre ad alti livelli mentali e fisici“.

VIDAL – “Un giocatore di grande personalità, ma non lo utilizzerei mai davanti alla difesa. Contro la Lazio ha giocato spesso lì. Lo vorrei come mezzala o dietro le punte“.

ERIKSEN – “Io rispetto tutte le opinioni, riconosco a Eriksen delle qualità ma non è un giocatore che mi entusiasma. Soprattutto nel nostro calcio e in una squadra di Conte, dove il trequartista è un giocatore di inserimento“.

(Fonte: Sky Sport)