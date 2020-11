Bergomi: “Sto con Conte, pure lui si è accorto che all’Inter è diverso. Nell’ambiente…”

Dopo la brutta sconfitta in Champions, l’Inter si è rialzata da grande squadra, vincendo per 3-0 su un campo difficile come quello del Sassuolo. Presente come di consueto al Club di Sky Sport, Beppe Bergomi ha dichiarato:

“Era necessario che all’Inter si parlassero. Vedendola in Champions, si vedeva che qualcosa non andava all’interno. C’erano troppi giocatori al di sotto delle loro possibilità. Col Sassuolo si sono visti il giusto atteggiamento, la disponibilità, il rispetto dell’avversario. Ha giocato da Inter. Poi, tutto questo deve durare. La scossa ci può stare, ma serve continuità. L’Inter finora aveva sempre faticato, ieri ho avuto la sensazione che fare gol ai nerazzurri fosse quasi impossibile“.

‘IO STO CON CONTE’ – “Io sto con Conte, perché sono stato lì e so che lì si vive un senso di accerchiamento. Ultimamente ho visto accanimento con l’Inter. Se lo dice lui che è stato in altre squadre, significa che si è accorto che all’Inter è diverso. Mi piace questo Conte. Giusta la critica, ma da dentro la percepiscono molto forte. Conte secondo me è andato a parare sul mercato, perché questa squadra manca in qualità. Chi salta l’uomo nell’Inter?“.

(Fonte: Sky Sport)